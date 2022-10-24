Задать вопросы о мобилизации и мобилизованных можно по телефону горячей линии

Горячая линии создана в военном следственном управлении по Черноморскому флоту для ответов на вопросы, связанных со специальной военной операцией.

В сообщении пресс-службы Черноморского флота говорится, что по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации генерала юстиции Александра Бастрыкина в военном следственном управлении СК России по Черноморскому флоту начала работу горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Граждане могут обратиться в ведомство по круглосуточному телефону: 8 (8692) 22-14-09.