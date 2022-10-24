Все котельные запустили

Все 140 котельных запущены в рабочем режиме, доложил 24 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, отчитываясь о преждевременном начале отопительного сезона.

— У нас в городе 2665 многоквартирных жилых домов, из них 2619 подключены к центральной системе отопления, — сообщил Е.Горлов.

Он также отчитался о подключении к теплоносителю 428 бюджетных учреждения, а также о подаче теплоносителя в 2502 дома. Еще одна информация — о развоздушивании 272 стояков.

По его словам, две трети заявок от жителей выполнены, осталось выполнить 618, они отрабатываются в онлайн-режиме.

В ходе совещания также прозвучало, что руководители соцучреждений должны доложить о подаче тепла. Глава города поручил провести дополнительный ведомственный контроль, а всем руководителям отчитаться, что по их социальным учреждениям все нормально.