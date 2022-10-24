Участники СВО проходят реабилитацию в «Аквамарине»

Курс проходит уже вторая группа военнослужащих.

«Сегодня семь человек прошли осмотр у врача. Мм назначены оздоровительные процедуры: водные процедуры, ванны, грязевые аппликации, массаж, спелеопещера, магнитотерапия и другие реабилитационные мероприятия, — рассказал управляющий региональной благотворительной общественной организации «Мы – Севастопольцы» Сергей Круглов.

Оздоровительный курс рассчитан на шесть дней. В течение года его пройдут 60 человек. Это совместный проект Фонда президентских грантов «За други своя» и РБОО «Мы – Севастопольцы». Пока бюджет не позволяет увеличить количество участников программы. Военнослужащие не проживают на территории «Аквамарина», а приходят на процедуры по утрам.

«В субботу закончился курс для первой группы военнослужащих. Они остались очень довольны. Конечно, эффект от лечения будет понятен только через какое-то время, но в любом случае это отдых и психологическая разрузка», — говорит С.Круглов.

Организация «Мы – севастопольцы» сотрудничает с крымской епархией. Духовенство помогает семьям погибших психологически и материально. Кроме того, с 1 ноября с женами и матерями погибших воинов на постоянной основе начинают работать психолог и юрист фонда.