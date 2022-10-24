Свалки стройотходов убрали после вмешательства прокуратуры

Шесть свалок строительных отходов у многоквартирных домов в Гагаринском районе были ликвидированы только после того, как горхозу указали на них в надзорном ведомстве.

Общая площадь загрязненной территории составляла свыше 560 кв.м. Свалки образовались у домов №60 и №64 по пр.Героев Сталинграда, №1/14 на ул.Борисова, №22/10 и №22/15 на пр.Октябрьской революции. Отходы сваливали на земельных участках, находящихся в собственности города.

Прокуратура района внесла директору департамента городского хозяйства представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.