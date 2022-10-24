Следить за уборкой набережной в парке Победы поручено Гагаринской администрации

После гневных постов севастопольцев о свалках мусора на набережной у пляжа, полномочия по уборке этой территории были закреплены за администрацией Гагаринского района.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, выступая в правительственном эфире в центре управления регионом.

Накануне его выступления в соцсетях разошлись фотографии переполненных урн и контейнеров с высыпающимся из них мусором. Севастопольцы негодовали и призывали правительство города навести порядок.

Глава горхоза объяснил, что мусор на набережной — застаревшая проблема, связанная с недобросовестным оператором, с которым правительство города судится уже в течение нескольких лет.

— Сначала мы его не избрали, потом он через антимонопольные службы добивался справедливости, предлагая нам самые лучшие условия для городской инфраструктуры. И вот уже два года мы судимся. В итоге, мы доказали, что на конкурс он представил поддельные документы. Права участвовать в тендере он не имел, — рассказал Е.Горлов.

По его словам, уже пройдены все судебные инстанции и поставлена точка — договор с нерадивым подрядчиком расторгнут.

— Сейчас идет процедура передачи из ГКУ к ГБУ «Парки и скверы» и мы быстренько начнем убирать. Также будет подписан приказ на передачу участка на содержание в район. Когда процесс передачи произойдет, мы комплексно с «Парками и скверами» будем содержать эту территорию. Уже сегодня там все будет чисто, — пообещал директор горхоза в эфире 19 октября.

Справедливости ради, надо признать, что обещания главы горхоза были выполнены На следующий день мусор с территории набережной убрали. Подтверждающие этот факт фотографии Е.Горлов также опубликовал соцсетях.