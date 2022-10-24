Расследовано дело о сексуальном насилии на пустынном пляже

Прокуратура Балаклавского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении полового преступления на пляже «Яшмовый».

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Ялты 1998 года рождения. По версии следствия, утром 1 сентября 2022 года, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц и применяя насилие, мужчина совершил в отношении незнакомой девушки, загоравшей на пляже «Яшмовый», действия сексуального характера против ее воли.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Расследование проводилось следственным отделом по Балаклавскому району ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.