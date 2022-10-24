ПЗЗ представят на второй неделе ноября

Такой срок представления на согласование Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) с учтенными замечаниями граждан обозначил 24 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

На просьбу уточнить срок, М.Жукалов сказал, что, скорее всего, речь идет о второй неделе ноября. По его словам, материал сейчас дорабатывается, идет оценка регулирующего воздействия.

Все решения комиссии разработчикам передали, замечания все внесены. Сельские территории сейчас проходят оценку регулирующего воздействия, которая должна завершиться 5 ноября.