Просят помочь жестяными банками

В Севастополе волонтеры изготавливают специальные «окопные свечи» для отправки в зону СВО. Всех неравнодушных горожан просят приносить жестяные банки из-под консервов и парафин.

«Эта акция проходит в Севастополе и в Черноморском районе Крыма. Нам уже приносят консервные банки. Четыре церкви отдали огарки свечей и иконки, а пасечники принесли воск. Скорее всего, в конце недели в Севастополе мы будем делать свечи, но пока катастрофически не хватает консервных банок. Банки из-под пива не подойдут», — рассказала организатор акции Каролина Миронюк.

Заняться изготовлением окопных свечей она решила не просто так: ее муж — участник СВО. Домой он вернулся с ранением, был награжден медалью. Делать свечи для спецоперации К.Миронюк помогает мама. Кроме того, около десятка севастопольцев выразили желание поучаствовать в изготовлении свечей.

«Мы не принимаем готовые свечи — сейчас ситуация нестабильная и возможны теракты, поэтому мы очень щепетильно относимся к процессу. И делать свечи в Севастополе будем все вместе. Это, кстати, совсем несложный процесс», — рассказала К.Миронюк.

После того, как свечи будут изготовлены, их отправят на фронт через волонтеров.

Звонить по всем вопросам можно по телефону +7 (978) 913-83-12. Сбор банок проходит ежедневно, в любое время по адресу: 3-Сарандинаки, 6-А, ост.«Улица Хрюкина».

«Пусть нашим ребятам на передовой в осенний холод будет теплее! Ребятам будет тепло не только от огня свечи, но и от мысли, что о них заботятся, ждут и верят», — уверена активистка.

Окопные (блиндажные) свечи — это своеобразные парафиновые горелки из гофрокартона в жестяных банках, которые используются в полевых условиях для обогрева и приготовления пищи.