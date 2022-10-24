Привезли луганчанам продукты и газовые горелки

Севастопольцы привезли в ЛНР газовые горелки, баллоны для приготовления пищи и продукты раненым воинам и гражданским, находящимся на излечении в больнице в Луганске.

Команда севастопольских волонтеров во главе с общественным деятелем Андреем Соболевым доставила в Луганскую Народную Республику очередную партию гуманитарных грузов. На этот раз жителям освобожденных территорий и бойцам народной милиции переданы портативные газовые горелки для приготовления пищи и газовые баллоны к ним.

Кроме этого А.Соболев встретился с медперсоналом Луганской городской многопрофильной больницы №2 и передал продуктовые наборы для проходящих там лечение пациентов.

Весомую помощь в организации гуманитарной акции оказали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, депутат Законодательного Собрания Сергей Лисейцев, городской региональный штаб Общероссийского Народного фронта и ветеран Черноморского флота Сергей Шкабарин.

С начала специальной военной операции Севастополь шефствует над Старобельским районом ЛНР и ведет постоянную работу по оказанию помощи Луганской народной республике.