Опытные военнослужащие обучают резервистов

К практическим занятиям приступили более 800 резервистов, вошедших в состав одного из подразделений сформированной мотострелковой дивизии. Для них организованы занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке, а также по РХБ защите, в ходе которых военнослужащие выполнят нормативы по применению средств индивидуальной защиты.

В зависимости от военно-учетных специальностей мобилизованные проведут стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, гранатометов АГС-17 «Пламя», выполнят метание ручных гранат.

На специализированных полигонах артиллерийские расчеты проведут боевые стрельбы из вверенного им вооружения.

Занятия проходят по программе подготовки мотострелковых подразделений под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.