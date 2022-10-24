Командиру морпехов с позывным «Струна» присвоено звание Героя России

Легендарный 24-летний «Струна» стал известен весной 2022 года благодаря военкорским съемкам об освобождении Мариуполя по красному рюкзаку.

В середине июня «Струна» подорвался на мине и был госпитализирован. Врачам пришлось ампутировать ему ступню. Сейчас офицер проходит реабилитацию.

«Наш командир из 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты — удостоен звания Герой России! Он стал легендой специальной военной операции еще до присвоения этого почетного звания. Имя героя, по понятным причинам, называть сейчас нельзя, но это не мешает нам думать о нем и гордиться!» — написал 21 октября в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.