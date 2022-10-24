Готов к использованию в качестве убежища 421 подвал

На сегодня более 400 заглубленных помещений могут быть использованы в качестве временных укрытий в случае необходимости.

Об этом 24 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил заместитель директора департамента безопасности Алексей Краснокутский. По его словам, на предмет готовности уже проверен 421 объект, к работе в этом направлении привлекаются общественные организации.

— Продолжается работа по обозначению выявленных и проверенных помещений, готовых для укрытия с соответствующими табличками и маршрутами движения к ним, — отметил А.Краснокутский.

По его данным, самое большое количество подвалов (330) пришлось на департамент городского хозяйства, и они полностью готовы к эксплуатации.

А.Краснокутский утверждает, что там наведен порядок, нахождение в них граждан в течение кратковременного периода вполне возможно. Вход в подвалы указывают маркированные таблички. Правда, по признанию А.Краснокутского, не все объекты маркированы, этот процесс продолжается.

Выслушав доклад, губернатор Михаил Развожаев поручил привлечь к работе сотрудников МЧС, которые должны профессионально оценить пригодность объектов в качестве временных укрытий и дать свое заключение. На завершение такой работы М.Развожаев отвел одну-две недели.

— Должно быть заключение от специалистов о том, что все соответствует задачам временного укрытия, — заявил М.Развожаев, предложив не исключать любого развития событий. При этом он сослался на события в Белгородской области.