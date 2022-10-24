Бал хризантем стартует в конце октября

«Когда собираться на бал? — спрашивают нас почти ежедневно. Всё по плану, ориентируемся на конец октября, — сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада. — Более 20 тысяч только мелкоцветковых хризантем 295 сортов высажено на экспозиционном участке в открытом грунте в этом году!»

Всего на поле для бала в этом году высажено 205 сортов и гибридных форм крупноцветковых хризантем и 295 мелкоцветковых сортов. Первые хризантему зацвели еще в конце сентября.

Крымская коллекция хризантем считается старейшей в стране. Под Ялтой их впервые высадили еще в 1812 году. А традиционные осенние выставки под открытым небом проходят в Никитском ботаническом саду с 1953 года. Бал традиционно завершается голосованием за самый красивый цветок. Среди растений мелкоцветковых сортов выбирается «принцесса», а среди крупноцветковых — «королева».

Сейчас в Никитском ботаническом саду продолжается подготовка к традиционному балу. Появилась необычная фотозона — «платье королевы осени». Хризантемы в горшках установлены в специальном каркасе, сваренном из металла.

Платье королевы смогут примерить все желающие.