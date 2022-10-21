Запуск туристических поездов в Крым отложили

«В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт г. Симферополя АО «ТК «Гранд сервис экспресс» уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи для обеспечения необходимого количества подвижного состава поезд «Крымский вояж» отменяется на три даты, в том числе 31 октября», — цитирует ТАСС сообщение перевозчика. Но на Новый год «Крымский вояж» остается в графике.

Отменены продажи на круизные рейсы, которые были запланированы 31 октября, 14 ноября и 28 ноября. Деньги за проданные билеты будут возвращены, уточнили в компании. Также был исключен из графика рейс на 12 декабря. Ближайший рейс, по планам компании, должен будет состояться 29 декабря.

«Крымский вояж» — первый железнодорожный круиз на полуостров через Крымский мост. Первый рейс должен был состояться 31 октября. Семидневный маршрут поезда: Москва, Воронеж или Ростов-на-Дону — Керчь — Феодосия — Бахчисарай — Севастополь — Евпатория — Симферополь — Тамань — Ростов-на-Дону, Воронеж или Москва.

После теракта на Крымском мосту 8 октября повреждена его автомобильная часть. Железнодорожные перевозки сохранены, но и эта ветка моста требует ремонта. При этом аэропорт Симферополя закрыт для приема самолетов с 24 февраля.