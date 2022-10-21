Высокопоставленного чиновника с поддельным дипломом отправили в колонию за взятки

В Керчи суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего начальника управления единого заказчика городской администрации. Экс-чиновник работал по поддельному диплому и брал взятки деньгами, дорогими телефонами и автомобилями.

На должность руководителя управления он был назначен в феврале 2020 года, предъявив поддельный диплом о высшем образовании. И работа закипела! С одним из предприятий служба единого заказчика заключила 22 муниципальных контракта на благоустройство придомовых территорий и на производство строительных работ на общую сумму 700 млн рублей. Взятки руководитель службы брал с директора подрядной фирмы за своевременную приемку работ.

«Всего им было получено 315 тысяч рублей и два мобильных телефона на общую сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, в марте 2021 года представитель предприятия по требованию чиновника передал ему автомобиль стоимостью более 500 тысяч рублей, который был оформлен на родственника обвиняемого, но находился в его личном пользовании», — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Общая сумма взяток превысила миллион рублей. В отношении чиновника было возбуждено два уголовных дела за «Получение взятки в значительном и крупном размере» и за «Использование заведомо поддельного официального документа». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Директор предприятия-подрядчика, который давал взятки, также предстанет перед судом. В отношении него также возбуждено уголовное дело «Дача взятки должностному лицу в значительном и крупном размере».