Суд в Праге освободил Франчетти

Городской суд в Праге 20 октября постановил освободить гражданина России Александра Франчетти, задержанного в Чехии по инициативе Украины по обвинению в создании в Севастополе организованной преступной группировки в 2014 году.

Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В четверг суд снял все обвинения с Франчетти и постановил освободить из-под стражи в связи с недоказанностью его вины», — сказал правозащитник.

Прокуратура Чехии не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. А.Франчетти пока находится в чешском СИЗО.

«Если честно, я приятно удивлен решением именно судьи. <...> Для меня это правда было очень большим удивлением, да и для всех. Мы ожидали худшего, там запросили девять лет лишения свободы. Хочу сказать, что это еще не конец, потому что прокурор подал жалобу, и фактически мера пресечения остается, как мы понимаем, я буду обязан здесь находиться», — сказал А.Франчетти в комментарии телеканалу «Россия-24».

Обвинение в создании ОПГ

12 августа стало известно, что Верховная прокуратура в Праге обвинила А.Франчетти в создании в Севастополе организованной преступной группировки (ОПГ). По версии чешских следователей, россиянин в 2014 году возглавлял одно из подразделений «Самообороны Крыма в Севастополе» — «Северный ветер». Вину он категорически отвергает и считает дело в отношении себя политически мотивированным.