Следственный изолятор на Фиоленте будет окружен античными усадьбами

Институт археологии РАН провел экспертизу земельного участка почти в шесть гектаров в районе Георгиевского монастыря, на котором планируется построить СИЗО, именуемый в документации «комплексом специальных учреждений полиции УМВД России по Севастополю».

«Участок занимает территорию бывшей воинской части 90055 (плац, брошенные здания матросской столовой, клуба, КПП, большого 4-го корпуса с цокольным этажом). В последние годы развалины части использовали в качестве полигона для страйкбола и пейнтбола», — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Соседствовать с будущим СИЗО будут античные руины: «Античная усадьба на древнем земельном участке №387» — в 800 м к северу от обследованного участка и «Античная усадьба с винодельней на древнем земельном участке №357» — в 850 м к северо-западу от обследованного участка.

Впрочем, на самом земельном участке, согласно выводу экспертов, «нет ранее известных или вновь выявленных объектов археологического наследия». Поэтому строительству «комплексу специальных учреждений» ничто не препятствует.

Как сообщала «Севастопольская газета», согласно техническому заданию на поектирование комплекса, в одном здании будут размещены изолятор временного содержания на 120 человек и спецприемник для содержания 30 человек, арестованных в административном порядке. На территории разместятся еще административное здание для отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; контрольно-пропускной пункт с приемным автомобильным шлюзом, осмотровой ямой и эстакадой для досмотра автомашин; гараж на 17 автомобилей с ремонтным боксом и мойкой; помещения для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой. Территория должна быть огорожена и благоустроена.

Возведение комплекса специальных учреждений полиции УМВД России по Севастополю запланировано на 2023-2025 годы. Предполагаемая стоимость строительно-монтажных работ — 700 млн рублей.

Но пока все продвигается не слишком гладко. Проблемы возникали с подрядчиками, с которыми пришлось расторгнуть контракт. Да и жителей Фиолента не радует будущее соседство с СИЗО. Активисты садовых товариществ собирали подписи против строительства изолятора с лозунгами, что им не нужна тюрьма, а нужны детский сад, школа и поликлиника.