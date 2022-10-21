Предлагали обналичить «Пушкинские карты»

«В ходе мониторинга сети интернет были выявлены четыре информационных ресурса о незаконных способах обналичивания денежных средств, находящихся на «Пушкинских картах», либо приобретения билетов на мероприятия, не предусмотренные программой «Пушкинская карта». Кроме того, на сайтах предлагалось посредничество в выполнении данных действий», — сообщили в пресс-службы прокуратуры Севастополя.

«Пушкинские карты» выдаются молодым людям от 14 до 23 лет с 2021 года. В прошлом году номинал карты составлял три тысячи рублей, в этом — сумму увеличили до пяти тысяч. Деньги можно потратить на различные культурные мероприятия: музей, театр или кино (но только на определенные фильмы).

«Незаконные способы использования зачисленных на карты денежных средств противоречат ключевым задачам проекта. Размещение такой информации в открытом доступе для неограниченного круга лиц, без указания на противоправность нецелевого использования данных средств, может способствовать совершению правонарушений», — таково мнение прокуратуры.

В суд было направлено два исковых заявления о блокировке доступа к сайтам и о признании указанной информации запрещенной к распространению. Иски прокуратуры были удовлетворены.