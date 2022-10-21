Пенсионный фонд и Фонд соцстраха будут одним фондом

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России).

С 1 января 2023 года в Севастополе все государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам:

— офис клиентского обслуживания №1 (ул.Урицкого, 2);

— офис клиентского обслуживания №2 (ул.Пожарова, 5);

— офис клиентского обслуживания №3 (ул.Киевская/Л.Толстого, 11/35);

— офис клиентского обслуживания №4 (ул.Н.Музыки, 60А).

Также граждане могут обратиться в фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.