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Отопительный сезон начинают 21 октября

Хрулёва Инга

Негативная реакция севастопольцев на нежелание городского руководства открывать отопительный сезон изменила решение губернатора. Он дал поручение начинать топить незамедлительно.

«Прочитал вчера вечером и сегодня утром много ваших сообщений по поводу отопления. Принял решение запускать теплоснабжение сегодня. Такое поручение дано департаменту горхозяйства и Севтеплоэнерго. Котельные и системы отопления полностью к сезону готовы, испытания проведены. Об этом вчера мне доложили на заседании Правительства», — написал в соцсетях Михаил Развожаев.

Губернатор напомнил, что накануне было принято решение о старте отопительного сезона 1 ноября, так как среднесуточная температура еще не опустилась до +8 градусов. Глава города отметил, что каждый день подачи отопления, начатого раньше нормативного срока, — это существенные дополнительные расходы бюджета, которые не покрываются тарифом.

«Тем не менее, всегда стараюсь опираться не на нормативы, а на реальность. Тем более что сам живу в сталинке с централизованным отоплением. Дома терпимо, но точно уже не комфортно», — согласился с мерзнущими горожанами губернатор.

Ждите тепло на выходные

В Севтеплоэнерго «Севастопольской газете» подтвердили, что на данный момент в срочном порядке подключают школы, детские сады, больницы к теплоснабжению. По словам представителя предприятия, дома, находящиеся на одной линии с соцобъектами уже сегодня получат тепло.

На подключение остальных многоквартирных домов у тепловиков есть впереди два дня. Они будут работать ударно: в субботу и воскресенье.

— Дома начнем подключать в выходные. Ждите, — пообещали в Севтеплоэнерго.