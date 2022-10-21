Оштрафовали за непристойный жест в отношении правительства Севастополя

Вопрос «Та шо ви нам зробите?» не остался без ответа: героиня эпатажного видео извинилась и заплатит штраф.

Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал на 40 тысяч рублей 23-летнюю местную жительницу за непристойный жест на фоне здания городского правительства, подсвеченного цветами государственного флага. Видео с ночных похождений с поднятым средним пальцем по пл.Нахимова девушка в начале сентября выложила в соцсетях с вопросом «Та шо ви нам зробите?»

Видеопубликацию неизвестной ему девушки увидел неравнодушный местный житель и обратился в полицию. Личность героини ролика оперативно установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю.

На видеокамеру в полиции девушка сообщила, что утром она осознала свою ошибку, искренне раскаивается и обещает не повторять подобное. В отношении нее было возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство» и передано в суд, который состоялся 18 октября.

«Ленинским районным судом города Севастополя гражданка Г. привлечена к административной ответственности по ч.3 ст.20. 1 КоАП РФ, с назначением административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.