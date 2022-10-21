На Крымском мосту демонтируют поврежденные пролеты

Дорожники приступили к демонтажу поврежденных правых пролетных строений автодорожной части Крымского моста. 410 человек и 40 единиц техники работают круглосуточно, сообщили в ФКУ УПРДОР «Тамань».

Строители уже выполнили работы по усилению левой части пролетных строений, после чего провели динамические и статичные испытания металлоконструкции при помощи грузового транспорта.

Сейчас дорожники демонтируют разрушенное пролетное строение правой стороны автодорожной части мостового перехода. Его разрежут на блоки и с помощью плавучих кранов погрузят на баржи, чтобы вывезти из акватории на площадки складирования.

Специалисты уже сняли асфальтобетонное покрытие с проезжей части и демонтировали поврежденные шок-трансмиттеры, которые приняли на себя часть динамических нагрузок от взрыва, полностью срезали барьерное ограждение с поврежденного пролета.

На стапельной площадке, расположенной на производственной базе эксплуатации учреждения, уже ведется укрупнительная сборка пролетных строений. Еще три площадки находятся в стадии подготовки. После завершения сборки металлоконструкции доставят на мост для дальнейшей надвижки.

Сейчас Крымский мост открыт для проезда легкового транспорта и пассажирских автобусов. Движение идет по двум полосам его левой автомобильной части. В месте производства работ действует ограничение скорости до 30 км/ч.

На подъездах к мосту работают контрольно-пропускные пункты, проверки транспорта проходят на нескольких линиях одновременно. В дневные часы интенсивность движения возрастает, поэтому в районе пунктов досмотра могут образоваться небольшие очереди. Водителям рекомендуется проезжать мост рано утром либо вечером.

За последние сутки по Крымскому мосту проехало 5 753 автомобиля. Общий объем трафика распределился практически равномерно. На материк въехало 2 818 машин, в том числе 199 автобусов. В сторону Керчи — 2 939 легковых, в том числе 52 пассажирских автобуса.

На Крымском мосту 8 октября был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека. Обрушились три пролета автомобильной части моста. В связи с ЧП создана правительственная комиссия, ведется следствие. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Грузовики через Керченский пролив переправляются бесплатными паромами, на аботу которых влияет погода, либо едут по объездному пути через Мариуполь.