Конечную остановку автобуса №400 пассажиры требуют довести до ума

Неудобное размещение пешеходных переходов, отсутствие благоустроенного разворотного кольца и грамотной дорожной разметки на конечной остановке автобуса №400 в Стрелецкой бухте, опасны для граждан и могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Об этом жители Севастополя написали в социальной сети Вконтакте, обращаясь за помощью в правительство города.

Они жалуются на отсутствие заездного кармана, на неудобное расположение пешеходных переходов. Чтобы перейти дорогу, необходимо вернуться назад, совершив многометровый пешеходный кульбит. «Разве нельзя все изначально сделать по-человечески? Ну кто у нас так «по-русски» все планирует!», — возмущаются пользователи в сети и предлагают продлить маршрут до парка Победы.

В ответ на справедливые замечания, департамент транспорта всем желающим добраться до парка Победы, предлагает воспользоваться троллейбусом №76.

«С бух. Стрелецкая до парка Победы можно добраться на троллейбусе №76 «бух.Камышовая – бух.Стрелецкая», — отписывается дептранс.

Вопросом изменения конечного остановочного пункта автобусного маршрута №400 транспортные чиновники обещают заняться при разработке проекта новой маршрутной сети города в 2023 году.