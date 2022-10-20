Задержали двух серийных воров

Сотрудники полиции Севастополя установили причастность задержанных мужчин к двум преступлениям, причинивших ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

В дежурную часть ОП «Северное» обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением, что ее обокрали.

Полиция выяснила, что неизвестные в вечернее время суток проникли на территорию дачного участка, повредили входную дверь в дом и забрались внутрь. Из помещения злоумышленники похитили микроволновку, электроинструменты и два мангала на общею сумму в 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались 32-летний и 38-летний местные жители.

Сотрудники полиции установили причастность задержанных к еще одному эпизоду имущественного преступления. В вечернее время суток они разбили окно одного из городских кафе, проникли в помещение и похитили продукты и алкоголь на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Задержанные признались в совершении преступлений и рассказали, что из всего украденного успели сбыть только мангалы на металлолом.

Полицейские изъяли похищенное имущество, которое вернут законным владельцам.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.