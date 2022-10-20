В селе Осипенко построят новый микрорайон

Правительство Севастополя утвердило проект планировки и проект межевания части территории в селе Осипенко. Речь идет об участке в 44,7 га, который расположен в районе перекрестка Качинского шоссе с дорогой на Саки.

В селе будет создан новый жилой микрорайон индивидуальной жилой застройки на 166 земельных участков. Предусмотрено размещение детского сада на 500 мест, школы на 500 мест и других социальных объектов. Зарезервированы места под размещение магазинов, аптек и рекреационных озелененных территорий, сообщили в департаменте архитектуры Севастополя.

Земельные участки под ИЖС в с.Осипенко бесплатно предоставляют многодетным семьям.