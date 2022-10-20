В подвале бывшего холодильника теперь выставочное пространство

Под выставочный зал приспособили просторные подвальные помещения здания Севастопольского холодильника, ныне известного в качестве бизнес-центра «Царская пристань». Подобную инициативу можно назвать находкой для Севастополя, где уже много лет ощущается явный дефицит в экспозиционных залах.

Казалось, не так давно у художников появилась возможность демонстрировать свое творчество в залах самого многофункционального бизнес-центра «Царская пристань», но и там сразу образовалась очередь.

Идеей приспособить под художественные выставки подвал того же здания менеджер центра Елена Васильева поделилась с В.Чижовым. Тот осмотрел помещение с мощными бетонными колоннами, назвал его брутальным и согласился, что его картины в стиле «ню» будут выгодно смотреться на этом фоне.

— Центр Жоржа Помпиду тоже построен в весьма брутальном жанре, — убедил себя, менеджера и директора комплекса художник, и начал готовиться к выставке, которую с учетом всех обстоятельств и специфики выставляемых работ назвал «За закрытой дверью Севастополя».

Как оказалось, что в выставке под брендом «За закрытой дверью» В.Чижову уже приходилось участвовать. Но на этот раз в название вложен множественный смысл. Кроме уже привычной темы красоты женского тела, над которой В.Чижов продолжает работать, в развитие темы представлены несколько автопортретов на фоне своих моделей. Каждая из таких работ не лишена юмора, который читается при рассмотрении картины в деталях.

Всего же на выставке представлено 12 работ — совсем новых и прошлых лет, которые в своей яркости действительно контрастируют с серыми стенами подвала.

Еще одна примета представленных работ — их размер, который как раз требует больших пространств, чтобы рассматривать их с удобного расстояния. К слову, каждую из своих картин художник доставлял из мастерской пешком, через весь город — ни в один автобус, троллейбус или автомобиль полотна такого размера просто не влезают.

В перспективе новое выставочное пространство предполагается обустроить, расставив мебель и дополнив другими уютными элементами. Тем более, что из желающих выставиться здесь уже тоже выстроилась очередь.

Так или иначе, но на открытие выставки В.Чижова собрались севастопольские художники — маститые и молодые, в том числе студенты архитектурного факультета Севастопольского государственного университета.

Вопросов к художнику было множество: почему в качестве техники исполнения выбраны акриловые краски, чем загрунтованы полотна и вообще, что послужило материалом для самих полотен. И еще один, философский — насколько правдив художник в своих картинах, и чего стоит ложь в живописи. В

качестве примера привели полотно Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», в которой автор, как утверждают историки, явно согрешил против истины.

Не осталась без профессионального внимания и тема картин. Художник-абстракционист Владимир Бойченко не преминул вспомнить о творчестве итальянского живописца XV века Джорджоне и его «Спящей Венере».

— Женские формы совершенны, и в этом восприятии кроется огромный смысл, тем более сейчас. Только женщина может помочь человечеству выжить в страшных условиях тотальной цивилизации, — принялся философствовать В.Бойченко.

Сам В.Чижов анонсировал работы экспозиции в данном пространстве до марта. Так и сказал, что обратно раньше весны картины не понесет.