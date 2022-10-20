В Крыму намерены расширить автодороги, соединяющие Симферополь с Херсонской областью

Власти Крыма прорабатывают вопрос расширения автомобильных дорог от Симферополя до Армянска и Джанкоя с двух до четырех полос движения.

«Прорабатывается вопрос по расширению автомобильных дорог до четырех полос из Симферополя до нового субъекта РФ — Херсонской области», — сказал ТАСС врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Ранее в Минтрансе Крыма сообщали о планах передачи автодорог от «Тавриды» в Армянск и Джанкой в федеральную собственность, а также создания в Крыму неразрывной дорожной сети первой категории.

Дорога в Джанкой — бывшая Московская трасса, а в Армянск — дорога из Крыма до Херсона.