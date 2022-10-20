Суд в Праге приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении россиянина Франчетти

Городской суд в Праге в четверг, 20 октября, приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении россиянина Александра Франчетти, обвиняемого чешскими властями в создании в Севастополе организованной преступной группировки (ОПГ), якобы выполнявшей во время событий 2014 года разведдеятельность в пользу РФ.

Как уточнили ТАСС в чешских правоохранительных органах, судебное заседание будет проходить в СИЗО, где содержится россиянин.

«Предварительное судебное заседание по делу российского гражданина Франчетти, арестованного по запросу властей Украины 12 сентября 2021 года и содержащегося с тех пор под стражей в Чехии, запланировано сегодня на 10.00 по московскому времени. Судебное заседание по делу россиянина будет выездным и будет проходить в пражском СИЗО Рузыне», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о начале судебного процесса над А.Франчетти и месте его проведения подтвердил ТАСС страсбургский адвокат россиянина в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Александр Суржин. Однако юрист отказался от комментариев по обстоятельствам дела в отношении своего подзащитного.

Обвинение в создании ОПГ

12 августа стало известно, что Верховная прокуратура в Праге обвинила А.Франчетти в создании в Севастополе ОПГ. По версии чешских следователей, россиянин в 2014 году возглавлял одно из подразделений «Самообороны Крыма в Севастополе» — «Северный ветер». Вину он категорически отвергает и считает дело в отношении себя политически мотивированным.

Верховный суд в Праге в июне отказал в выдаче Украине А.Франчетти, которого киевские власти обвиняют в причастности к событиям 2014 года в Крыму.

А.Франчетти может быть осужден по законам Чехии. Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции республики, 21 апреля выдвинул против него обвинения в участии в ОПГ во время событий 2014 года.

Эти обвинения были выдвинуты вскоре после того, как Верховный суд в Праге вынес решение о его освобождении из тюрьмы, где он находился с сентября прошлого года. А.Франчетти не успел даже выйти за ворота пенитенциарного учреждения, как вновь был задержан полицией и обвинен в участии в ОПГ. Прокуратура вновь возбудила уголовное дело.

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу А.Франчетти, задержанного 12 сентября в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин был задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест.

14 октября 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с А.Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью А.Франчетти, которая находится в Чехии.

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай в апреле обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в российские министерства обороны и иностранных дел с просьбой включить А.Франчетти в будущие списки обмена с украинской стороной.