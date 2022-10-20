Работы по ремонту Крымского моста нужно ускорить

Открывая заседание, он подчеркнул, что работа по восстановлению Крымского моста и обеспечению безопасных транспортных маршрутов развернута оперативно.

«В настоящее время движение по левой части автодорожного моста осуществляется в обоих направлениях в штатном режиме. По мосту открыто движение для автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта организована паромная переправа в составе четырех паромов. Пока грузовики не поедут по мосту, необходимо увеличивать пропускную способность паромной переправы, а также активнее использовать альтернативный сухопутный маршрут для грузового транспорта», — отметил М.Хуснуллин.

В ходе совещания руководитель Росжелдора Алексей Дружинин и руководитель Росавтодора Роман Новиков доложили о ходе работ по восстановлению железнодорожной и автомобильной частей моста соответственно.

«Необходимо ускорять работы по железнодорожной части. Прошу представить план-график работ. По автомобильной вижу, что развернулись неплохо, но необходимо также наращивать силы», — прокомментировал доклады М.Хуснуллин.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы производства строительных материалов, необходимых для ремонта моста, оптимизации работы паромных переправ и перехватывающих парковок, а также альтернативных маршрутов доставки товаров на Крымский полуостров.