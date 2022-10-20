Опукский и Казантипский природные заповедники закрываются до апреля

Сообщение о временном закрытии двух государственных природных заповедников размещено на официальном сайте ФГБУ «Заповедный Крым».

– Государственные природные заповедники "Опукский" и "Казантипский" закрываются!!! В целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственных природных заповедников «Казантипский» и «Опукский» в соответствии с протоколом заседания научно-технического совета ФГБУ «Заповедный Крым» №1 от 16.09.2022 года. Эколого-просветительские маршруты закрываются с 24.10.2022г. по 31.03.2023г., – говорится в сообщении.

На сайте также приводятся данные предварительного учета посетивших заповедники в 2022 году.

Так. по данным предварительного учета, в этом сезоне ГПЗ «Опукский» посетило около 27495 человек, а ГПЗ «Казантипский» – около 14392 человек.