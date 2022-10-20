На ярмарках торгуют продукцией неизвестного происхождения

На ярмарках выходного дня на улицах Пролетарская и Невская в Севастополе продавали товар без маркировки, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки торговых мест сотрудниками Россельхознадзора установлено, что индивидуальные предприниматели Э.Тагиева, Ю.Коваленко, С.Фролова, В.Клейн, Д.Дахнова, Э.Исмаилова и А.Вощенко, а также физические лица С.Панчук, В.Лукашевич , С.Козленко и С.Каратеева реализовывали мед, молочную, рыбную и мясную продукцию в ассортименте, не имеющую информации о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения, без указания наименования и сведений о производителе.

По закону, продукция без маркировки считается некачественной и опасной.

По выявленным фактам недобросовестным продавцам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по их обеспечению.