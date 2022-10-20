Дополнительные ограничения в Севастополе не введут

Об этом вечером 19 октября после заседания созданного в этот день оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он пояснил, что оперативный штаб был создан губернаторским распоряжением на основании Президентского Указа о переводе региона на средний уровень реагирования.

В состав штаба вошли представители всех органов исполнительной власти, заместители губернатора, председатель Законодательного собрания, представители всех структурных подразделений Министерства обороны и правоохранительного блока.

В ходе заседания были обсуждены вопросы безопасности.

— Хочу сказать сразу, что так как мы давно уже работаем в режиме желтого уровня террористической опасности, никаких особых дополнительных мер для обеспечения безопасности в Севастополе не требуется. Мы не будем вводить никаких комендантских часов, особых порядков въезда и выезда из города и ограничивать каким-то образом передвижение граждан, — сказал М.Развожаев.

Глава города также напомнил, что сейчас на въезде работают стационарные круглосуточные посты, на которых задействованы представители ГИБДД и Росгвардии. На этих постах проводится контроль въезжающего транспорта, особенно грузового и выборочно частных машин.

— Эта работа продолжится, она будет усилена. Возможно, появятся дополнительные посты, но тотальных ограничений пока мы никаких вводить не планируем. Кроме того, обсудили дополнительное усиление антитерротристичекой защищенности всех наших объектов социальной сферы — школ, больниц и других учреждений, а также объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и т.д. Всё это будет сейчас делаться и дополнительное усиление будет вводиться, — подытожил М.Развожаев.