Договор на благоустройство пляжа «Парк Победы» расторгли из-за подлога
Результаты конкурса на благоустройство пляжа «Парк Победы» признали недействительными
Об окончательном расторжении договора на благоустройство пляжа «Парк Победы» сообщил на своей странице ВКонтакте директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
Речь идет о признании недействительными результатов конкурса с индивидуальным предпринимателем Горбуновым В.О..
Решение было принято 11 октября 2022 года постановлением двадцать первого Арбитражного апелляционного суда, который оставил в силе предыдущее решение Арбитражного суда города Севастополя.
В результате был удовлетворен иск правительства Севастополя и прокуратуры города, поданный в защиту публичных интересов и интересов города федерального значения Севастополя.
Как оказалось, подавая заявку на конкурс, предприниматель приложил к ней заведомо подложные документы, подтверждающие его опыт по данному направлению работы.
Дело в том, что документ (сведения об опыте работы) были датирован 2019 годом, а государственный орган, выдавший эту справку, в 2013 году уже прекратил свою деятельность. К тому же выяснилось, который подписал справку, никогда не работал в данном учреждении.
Подлог официального был обнаружен работниками ОД ОМВД России по Гагаринскому району.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления.
В четверг 20 октября Е.Горлов сообщил, что полномочия по уборке территории пляжа «Парк Победы» временно закрепили за администрацией Гагаринского района.