Договор на благоустройство пляжа «Парк Победы» расторгли из-за подлога

Об окончательном расторжении договора на благоустройство пляжа «Парк Победы» сообщил на своей странице ВКонтакте директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Речь идет о признании недействительными результатов конкурса с индивидуальным предпринимателем Горбуновым В.О..

Решение было принято 11 октября 2022 года постановлением двадцать первого Арбитражного апелляционного суда, который оставил в силе предыдущее решение Арбитражного суда города Севастополя.

В результате был удовлетворен иск правительства Севастополя и прокуратуры города, поданный в защиту публичных интересов и интересов города федерального значения Севастополя.

Как оказалось, подавая заявку на конкурс, предприниматель приложил к ней заведомо подложные документы, подтверждающие его опыт по данному направлению работы.

Дело в том, что документ (сведения об опыте работы) были датирован 2019 годом, а государственный орган, выдавший эту справку, в 2013 году уже прекратил свою деятельность. К тому же выяснилось, который подписал справку, никогда не работал в данном учреждении.

Подлог официального был обнаружен работниками ОД ОМВД России по Гагаринскому району.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

В четверг 20 октября Е.Горлов сообщил, что полномочия по уборке территории пляжа «Парк Победы» временно закрепили за администрацией Гагаринского района.