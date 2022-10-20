До 1 ноября топить не начнут

По заверениям главы горхоза, Севастополь полностью готов к отопительному сезону, но в октябре в дома тепло не подадут.

Такая информация прозвучала на заседании городского правительства 20 октября.

Актуальность темы определила очередность ее доклада. Вопрос был рассмотрен первым, однако предложение директора департамента Евгения Горлова даже губернатора Михаила Развожаева повергло в недоумение. После сообщения главы горхоза о полной готовности всех систем, сроком подачи тепла для жилого сектора Е.Горлов назвал 10-11 ноября.

— Полностью город на сегодняшний день у нас готов, мы провели все рабочие и эксплуатационные испытания на наших котельных — их 140 в городе, провели большую работу с инфраструктурой социальной, поработали с управляющими компаниями — 2665 жилых домов были охвачены этой работой. И на сегодняшний момент город готов полностью вступить в отопительный сезон, — бодро отчитался о проделанной работе Е.Горлов.

Далее прозвучали слова о контроле мониторинга ситуации, связанной с температурным режимом, что позволяет, про мнению Е.Горлова с 26 октября начать получать заявки с объектов по подключению отопления.

Затем он предположил, что требуемый температурный режим в городе наступит не раньше 10-11 ноября. Именно тогда, по его словам, уже можно будет подавать тепло в многоквартирные жилые дома и комплексно начать отопительный сезон.

— Когда? — не поверил услышанному М.Развожаев.

Выслушав объяснение, что это связано с достижением среднесуточного температурного режима окружающей среды на уровне 8 градусов в течение недели, глава города откровенно не сдержался.

— Евгений Сергеевич, вы же южанин, вроде?! Я сибиряк, но, честно говоря, до 10-го ноября не знаю, как продержаться, — возмутился М.Развожаев, после чего распорядился в течение следующей недели подключить социальные учреждения, а многоквартирные дома начать отапливать с 1 ноября, при мониторинге погоды в течение следующей недели.

— Пока еще терпимо, но 10 ноября — это совершенно неприемлемо! — заявил губернатор.

В соседнем Крыму отопление начали подавать в дома с 19 октября. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни значительное похолодание: ночные заморозки и штормовой ветер.