Для яхтенной марины строят временную дорогу

В Балаклаве проложат временную автомобильную дорогу от подножия горы Безымянная к горе Таврос, а затем к ущелью Мытилино.

Часть новой временной дороги пройдет прямо по старой и разрушенной асфальтированной дороге, ведущей к карьерам БРУ.

Чтобы проложить временный путь, строителям яхтенной марины пришлось заказать проведение историко-культурной экспертизы на территории в четыре гектара.

«Территория исследований проложена от подножия северо-восточного склона горы Безымянная в юго-восточном направлении по существующей разрушенной асфальтированной дороге к подножию северо-западного склона горы Таврос. Далее в юго-западном направлении проложена вдоль западного подножия горы Таврос к западной части ущелья Мытилино. Вся территория исследований значительно подвержена антропогенной деятельности в новейшее время», — говорится в заключении Крымского регионального центра археологических исследований.

Эксперты заложили один стратиграфический шурф (специальное углубление в земле, раскоп) площадью 1 кв. м, осуществили три стратиграфические зачистки, но признаков археологического культурного слоя на исследуемой территории не выявили.

В итоге археологи выдали положительное заключение, разрешив строительство временной автомобильной дороги.

В акте также говорится, что на расстоянии сотни метров от места исследований расположены объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 242-й стрелковой дивизии» и выявленный объект культурного наследия «Городище Мытилино IV – II вв. до н.э.; V – Х вв.». Но никакой угрозы для памятников культуры нет, поэтому принимать дополнительные меры по их сохранности не требуется.