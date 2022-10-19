В районе «Бельбека» сбит беспилотник

Утром 19 октября в Севастополе вновь отработала система ПВО на Северной стороне.

Как сообщил губернатор города в своем телеграм-канале около восьми часов утра, «по предварительным данным сбили беспилотник в районе аэродрома «Бельбек».

Часть обломков БПЛА упала на жилую застройку в одном из садовых товариществ на Северной стороне. По информации МЧС было небольшое возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.

Ранее губернатор просил жителей Севастополя не снимать и не выкладывать видео и фото о работе ПВО над городом.

Также сообщается о работе системы ПВО в Крыму.