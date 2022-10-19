В новых регионах России вводится военное положение

С 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. В Севастополе и Крыму — средний уровень готовности.

Пезидент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех новых регионах страны вводится военное положение. Соответствующий документ опубликован, сообщает ТАСС. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, с 30 сентября принятых в состав России.

«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – прим. ТАСС). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума», — заявил В.Путин в среду на заседании Совета безопасности, которое провел в режиме видеоконференции.

Согласно законодательству, президент РФ должен незамедлительно сообщить о введении военного положения Совету Федерации и Госдуме.

Защита территориальной целостности

«Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» постановляю: вести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение», — говорится в тексте указа.

Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Приганичным регионам — приготовиться

В приграничных с Украиной регионах РФ вводится средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности. Также по указу, подписанному главой государства, уровень базовой готовности введен в остальных субъектах Федерации.

Средний уровень готовности касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Он подразумевает, что руководители регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

«Еще раз подчеркну: сегодня необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия. От всех руководителей субъектов Федерации требуются согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения», — заявил В.Путин 19 октября на заседании Совета безопасности РФ.