Пишут книгу об истории архитектуры Севастополя

Преподаватели Института развития города к 240-летию Севастополя готовят к изданию уникальную монографию «История градостроительного развития и архитектуры Севастополя».

Авторы монографии попытаются проследить историческую логику строительства города, воссоздать истории архитектурных сооружений и архитекторов, которые на разных этапах внесли свой вклад в архитектуру Севастополя, от Античности до Вольфа Прикса — автора проекта оперного театра, который строится сейчас на мысе Хрустальный.

«Мы запустили дерзкий по масштабам и содержанию проект. Это будет монография. Но она станет лишь первым звеном в планируемой цепочке событий и процессов», — пообещал на своей странице в социальной сети директор Института развития Севастополя Алексей Тихонов.