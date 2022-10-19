Отремонтируют в срок, если материалы привезут с материка

Подрядная организация ООО «Авес-строй» до конца 2022 года обязуется благоустроить два сквера в Севастополе: на пл.Восставших и у памятника «Покорителям космоса» на ул.Гагарина.

На обоих объектах работы уже начались, срок их окончания — декабрь 2022 года.

Ход ремонтных работ 19 октября проконтролировал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Сохранят и обновят

На пл.Восставших, которую чиновник назвал одной из самых видовых в городе, планируется замена плитки на обоих участках — внутри объездной клумбы, а также в существующем овальном сквере у здания УМВД. Общая стоимость работ — 42 миллиона рублей. Уже две недели идут демонтажные работы, которые пока не завершены. Сейчас на объекте работает десяток рабочих и одна единица техники, сообщил представитель подрядчика.

На территории сквера сохранят зону отдыха. Замена малых архитектурных форм на скамейки с теневыми навесами и новые урны, по словам Е.Горлова, улучшит условия ожидания общественного транспорта. На существующих клумбах обещают устроить видеонаблюдение, автополив, а к имеющимся зеленым насаждениям, которые обещают полностью сохранить, добавят новые.

Глава горхоза также считает, что посетители поликлиники и рынка «Чайка» оценят комфортные преобразования на площади.

Проект сквера подготовлен АО «Севастопольстройпроект».

— Мы полностью сохраним сеть тротуаров и дорожек, которая существовала, приведем ее в нормальное эксплуатационное состояние, сделаем лестницу, которая была полностью разрушена в процессе эксплуатации, сделаем покрытие из брусчатки и полностью сохраним вид данного участка, — сказала Е.Горлов.

Завершить ремонт полностью собираются к 20 декабря.

На объездной клумбе предполагается сделать акцент на вертикальное озеленение, «для того, чтобы этот участок был приятен глазу». При этом обещано, что газоны с традиционными для Севастополя розами оставят.

На критику жителей, считающих, что организовывать зону отдыха внутри площади — на клумбе, со всех сторон огороженной заборчиком, нецелесообразно, Е.Горлов предложил подождать, пока сквер будет готов.

— Я думаю, что надо подождать положительных отзывов от жителей, которые будут всем этим пользоваться, — заявил Е.Горлов.

Сделают тематический сквер и отремонтируют космический памятник

Сквер на ул.Гагарина Е.Горлов также назвал одним из знаковых мест в городе.

На территории в 10 тысяч кв. м на сумму более 68 млн рублей проведут благоустройство, сделав акцент на космическую тематику: устроят теневые зоны и зоны отдыха и детскую площадку. Ее, по просьбе жителей района, несколько удалят от памятного знака «Покорителям космоса».

В рамках ремонта планируется привести в порядок его, устроив зеленую зону, удобную для церемонии возложения цветов на 12 апреля. Ремонтом займется также ООО «Авес-строй». Предполагается почистить верхнюю часть памятника и, в случае необходимости, выполнить какие-то сварочные работы.

— Ничего видоизменять не будем, просто сделаем капитальны ремонт и обновим памятник, — пообещал Е.Горлов.

Еще одним элементом сквера станут тематические стенды, по которым, как предполагается, дети будут знакомиться с историей страны. К этой работке хотят привлечь департаменты культуры и образования.

Для горожан также устроят уличное декоративное освещение, которое позволит подсветить деревья, которые в свою очередь, кронируют.

Склоны почистят и установят ограждающие конструкции в опасных местах.

— Полностью закроем периметр, сделаем его доступным для маломобильных групп населения, — пообещал Е.Горлов, заметив, что за ходом благоустройства здесь постоянно наблюдают общественники, которые не отставляют строителей своими советами и рекомендациями.

Директор ООО «Авес-строй» Евгений Павленко дополнил сказанное информацией, что сейчас на объекте работают более 15 человек и три единицы техники. Производятся демонтажные работы существующих покрытий и укладка сетей.

По мнению Е.Павленко, объект находится в довольно запущенном состоянии: с 1991 года там никакие работы не проводились.

На вопрос, успеют ли рабочие справиться с благоустройством до конца года, он отметил, что уже сейчас есть сложности с поставкой материалов. Более точную информацию ожидают на следующей неделе, когда станет яснее логистика с материка. Оттуда везут оборудование для детской площадки, материалы для прокладки инженерных сетей, отделочные материалы.