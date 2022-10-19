Отопительный сезон в ближайшее время не начнется

Севастопольцам придется дождаться пяти дней, когда температура на улице не превысит +8°С. Мерзнущим горожанам в горхозе советуют обогреваться электроприборами.

— Город к отопительному сезону полностью готов. Что касается отопительного сезона, напомню, что в соответствии с нормативной документацией, у нас среднесуточная температура должна быть +8°С в течение пяти суток. И в связи с этими показателями мы уже прописываем дату начала сезона и начинаем топить, — сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, выступая в эфире правительственного часа.

Он напомнил «замерзающим гражданам», что с началом отопительного сезона у людей сразу же появляется обязанность оплачивать услугу. По всей видимости, Е.Горлов не в курсе, что некоторые севастопольцы платят за отопление круглый год, а действующий тариф — один из самых высоких тарифов в Южном федеральном округе.

Коммунальный чиновник порекомендовал тем, кому холодно, начать отапливаться самостоятельно.

— Люди могут самостоятельно проводить отопление кондиционерами, другими отопительным оборудованием. У нас город южный. Если люди спят под одеялами, то это не значит, что мы должны включать отопление, — заявил Е.Горлов.

Он не ответил на многочисленные смс-вопросы, заданные горожанами во время прямого эфира. В связи с чем севастопольцы предположили, что не всё так радужно в системе отопления города, как об этом заявляет руководитель департамента городского хозяйства.

На аппаратном совещании в понедельник, 17 октября, губернатор Севастополя поручил Е.Горлову начать отопительный сезон уже в четверг.

По прогнозам синоптиков, 20-22 октября в Севастополе температура воздуха ночью будет опускаться до 4...6°С тепла, а днем — подниматься до +18°С.

У соседей затопили и ждут заморозков

В муниципальных образованиях Республики Крым с 18 октября начато подключение к отоплению объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Отмечается, что решение о начале отопительного сезона принимают главамы администраций муниципалитетов. С 19 октября начинается подача теплоносителя в жилищный фонд Симферополя, Алушты, Евпатории и Красноперекопска.

Прогноз крымских синоптиков сулит значительное похолодание на полуострове в ближайшие дни. 20 октября и ночью 21 октября погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел. Ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Температура воздуха составит: 20 октября ночью 4...9°, днем 8...13°; 21 октября — ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8...13°.