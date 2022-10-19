На площади Восставших хотят сделать много пешеходных переходов

Для посещения реконструированного сквера на пл.Восставших, в который превратят клумбу в ее центре, обустроят пешеходные переходы.

Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в эфире парламентского часа.

Рассказывая о необходимости благоустройства сквера, он фактически назвал площадь Восставших «окном в Гагаринский район», пунктом пересечения множества дорог и своеобразным пересадочным пунктом. Кроме этого коммунальный чиновник акцентировал внимание на нескольких социальных объектах, которые являются точками притяжения горожан.

— Едете вы утром, а перед вами открывается красивый вид... Не то, что там происходило.. еле живое все.. Мы поставим туда вертикальное озеленение, чтобы люди видели благоустроенную территорию, а гости города приезжали туда из центра, — живописал начатые благоустроительные работы глава горхоза.

— Там еще социальный... какой-никакой рынок существует, там много людей... Там наша городская больница... Все будет востребовано: есть остановка, пересадочной пункт, захотел — можешь посидеть спокойно, подождать маршрут либо ожидать выписки своих близких. Можно пойти в сквер, не сидеть же на остановке, правильно? Перешел, переждал, позвонили, пришел, встретил родственника из больницы — транзитная зона, которая сегодня будет раскрыта, — пообещал Е.Горлов.

Он уверен, что благоустроенная зона станет популярным местом и напомнил, что и раньше в сквере на площади стояли скамейки, где отдыхали люди.

— Мы [департамент городского хозяйства, – прим. ред] обратимся в департамент транспорта по поводу устройства пешеходных переходов. Там нужен пешеходный переход со всех сторон, чтобы можно было перейти, — пообещал севастопольцам руководитель горхоза и добавил, что на этот раз никаких детских площадок в сквере не будет.

Хорошо забытое старое

Напомним, что благоустройство сквера на пл.Восставших проводится по программе «Комфортная городская среда». При этом транспортная среда на этой территории Севастополя совсем не комфортна для пешеходов.

Раньше на пл.Восставших были переходы через центральную клумбу, у Первой горбальницы и на выезде к Стрелецкому спуску. В 2018 году, после установки светофора на выезде к ул.Адмирала Октябрьского организацию пешеходного движения изменили, оставив на площади только два перехода — к Первой горбольнице и к торговому комплексу «Новый бульвар». Пешеходы этим очень недовольны, чтобы попасть с одной остановки общественного транспорта на другую, им приходится делать почти полный круг по периметру площиди.