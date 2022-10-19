На 4-м бастионе реконструируют четыре существующих здания

На сайте правительства Севастополя опубликован Акт государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Конструкции 4-го бастиона» при производстве земляных строительных работ в границах земельного участка для выполнения работ по строительству и реконструкции.

Экспертизу выполнило ООО «Крымский региональный центр археологических исследований».

В документе указано, что территория исследования расположена на восточном склоне и пологой вершине возвышенности, господствующей с запада над Южной бухтой города Севастополя, между зданием музея И.Д.Папанина, зданием ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» и кинопавильоном музея обороны.

Также уточняется, что исследования проведены на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах «Исторический бульвар», 1904-1905 годы, военный инженер О.И.Энберг».

Проектом предполагается реконструкция четырех существующих зданий постройки новейшего времени — здания кинопавильона под центр «Корпус Рубо- Тотлебена», ожидального павильона под туристический информационный центр, существующего здания под мемориальный музей И.Д.Папанина, существующего склада под отдел сувенирной продукции.

Предполагается также прокладка сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и кабельной канализации. Источником водоснабжения проектируемого строительства является существующая врезка в водопровод по улице 4-я Бастионная.