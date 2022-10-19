Широкие джинсы, бабушкины кофты и леопардовая расцветка

В прошлое ушли те времена, когда модницы считали, что «красота требует жертв». Сейчас, чтобы выглядеть современно, ничем жертвовать не нужно, а необходимо просто подобрать подходящие модели. И оверсайз, и полуприлегающие силуэты все еще актуальны.

Джинсы

Деним всегда в моде. К счастью, ушли те времена, когда практически все женщины носили узкие скинни, да еще и с о-о-очень заниженной талией. Сейчас другая крайность: в моде всё еще широкие и очень широкие джинсы. Но если в прошлые сезоны они были с высокой посадкой, то сейчас дизайнеры предлагают среднюю и даже заниженную.

Но здесь главное правило: заниженная посадка должна быть только в тандеме с широкими штанинами или свободной юбкой. Впрочем, высокая и средняя посадка брюк, джинсов и шорт также остается в тренде.

Вы будете выглядеть модно в свободной джинсовой рубашке или в джинсовке оверсайз. В сезоне осень – зима дизайнеры вновь сделали актуальными комбинезоны: джинсовые, трикотажные, твидовые и обязательно кожаные.

В коже с головы до пят

Кожаные платья, а также комбинации из кожаных юбок, брюк, рубашек и блейзеров снова на пике популярности. Одежда из кожи должна быть полуприлегающей, а фактура — матовой и полуматовой.

Цвета могут быть любыми. На подиуме прекрасно смотрятся светлые кожаные вещи. Но если вы нехудая и невысокая — выбирайте черный, не ошибетесь.

Модный акцент осени — кожаные перчатки такого же цвета, как и верхняя одежда.

Для существенной экономии можно купить не кожаные юбку или штаны, а из кожзама, именуемого нынче эко-кожа.

Бабушкины кофты и трикотажные платья

В идеале бабушкины кофты должны выглядеть так, будто их связала сама бабушка: толстая пряжа, косички, узоры. Кроме того, отличной альтернативой вязаным свитерам станут модные жилетки, которые позволяют создавать оригинальные, нескучные образы на холодный сезон.

Актуальны также трикотажные платья: лаконичные и без лишних деталей. Они могут быть «украшены» прорезями и декольте. Кстати, эффектные вырезы на платьях, верхней одежде, топах и брюках могут появиться в самой неожиданной трансформации.

Мех и перья

Шубы и полушубки из эко-меха все еще в фаворитах. Это достойная альтернатива дорогостоящему натуральному меху, да и экономия для модниц будет существенной. В прошлом сезоне мех как декор использовался довольно редко. Сейчас ситуация изменилась, и на фоне минималистичных фасонов пальто дизайнеры вновь задействуют мех и перья как интересный декор верхней одежды.

Леопардовый принт и ассиметрия

Самый актуальный принт осенью и зимой — клетка в разных ее вариантах. Но популярность вновь приобретает расцветка под леопарда, хотя еще совсем недавно этот хищный рисунок считался верхом безвкусия и подвергался безжалостной критике.

Также в моду вернулись цветные и фактурные колготки, очень объемные плечи в платьях и пиджаках и длинные и очень длинные рукава в одежде. Кроме этого, почитательницы моды смогут оценить присутствие бахромы. Словом, всё новое — это хорошо забытое старое.

В общем-то осенью и зимой без труда смогут модно выглядеть все, кто любит наряжаться. В тренде — и длина мини, и длина макси, и ассиметрия, и полупрозрачная кисея. Ретро тоже все еще уместно — например, олимпийки и стеганые плащи и куртки.

Актуальные цвета

Осенняя гамма 2022-го — это почти все оттенки зеленого (изумрудный, травяной, оливковый, мятный, хаки), коричневого (кофейный, шоколадный, кирпичный, капучино и др.). Приветствуются нюд и бежевая палитра (масляный, песочный, холодный и теплый беж, серо-бежевый, пудрово-бежевый), а из «гастрономических» цветов отдайте предпочтение вишневому, сливовому и бордо. Заметим, что и деним в фаворитах расцветки.