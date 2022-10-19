Экскурсия по Цыганской слободке, или Одноэтажный Севастополь

Какой он, настоящий Севастополь? Нет, не тот, где безликие новостройки заслоняют море и горизонт, а цокольные этажи повсеместно расцвечены неоновыми вывесками. В том, другом Севастополе живет застывшая история города, которую можно находить и читать, словно книгу с самого дальнего библиотечного стеллажа.

Читать и удивляться, как это делает севастопольский историк Степан Самошин, который влюблен в тот самый, настоящий Севастополь и с удовольствием делится своей влюбленностью со всеми неравнодушными гражданами.

— Это будет не экскурсия, а прогулка, — каждый раз предупреждает он тех, кто откликается на его приглашение прогуляться по старому центру или, скажем, по Корабельной стороне.

На этот раз в качестве маршрута для прогулки был выбран район, который севастопольцы до сих пор называют Цыганской слободкой или попросту Цыганкой.

Место встречи — у гостиницы «Крым» сразу дает ориентир: вдоль улицы 6-й Бастионной вглубь района.

Название «Цыганская слободка» появилось в конце 19 века, и вовсе не потому, что там проживало много цыган. Возможно, их вообще там не было. Это, скорее, намек на окраинность этой части города, на его неблагополучие и неблагоустроенность.

Теперь этот небольшой одноэтажный район оказался, считай что, в самом центре Севастополя, а тогда...

Здесь до сих пор живет история — в отдельных деталях, которые неведомым образом сохранились. О некоторых из них рассказывают нынешние владельцы домов, ссылаясь на воспоминания отцов, дедов и прадедов.

Один из таких рассказов касается проживавшего здесь до революции грека Попандопулоса, который участок получил за благотворительность. Он занимался засолкой рыбы и поставлял продукцию флоту, в Артиллерийскую слободку.

В этом районе вообще жило много греков, оттого и располагалась греческая церковь.

Марсельская черепица и аншлаги

Еще одной исторической приметой этого времени являются черепичные крыши.

Кое-где они сохранились, причем сложенные из той самой марсельской черепицы, на экземплярах которой и по сей день читается фирменное клеймо производителя: Henry Marseille roux freres.

Здесь повсюду можно встретить раритеты, к которым стоит отнести адресные таблички, на некоторых до сих пор просматриваются названия улиц и даже номера домов. Они до сих пор называются аншлагами, но тогда имели совершенно особый вид — имели характерную форму круга, с трижды повторенным номером дома, лампочкой и защитным козырьком.

Водокат

Особого внимания заслуживают и довоенные крышки канализационных люков, интересные тем, что именно такие можно увидеть только в нашем городе. От современных они отличаются меньшим диаметром, так и просится поинтересоваться: а как же туда человек пролезал? Заметим, что канализацию в Севастополе стали прокладывать накануне Первой мировой войны. Но беда в том, что на некоторых из улиц этого района ее нет до сих пор. Оно и понятно — в первую очередь канализацию прокладывали в центре, а не на окраинах, и этой традиции городские власти верны и по сей день.

На каждом из люков — характерный рисунок, отсылающий к конкретному предприятию довоенного времени. Например, на одном из люков надпись «Водокат», что означает название довоенного севастопольского коммунального треста и расшифровывается, как «водопровод, канализация и трамвай».

Кстати, контора треста располагалась в доме с богатейшей историей на улице Ленина, 30.

Тресту подчинялись несколько литейных мастерских, в том числе располагавшаяся в Севастопольском исправительном трудовом доме, что существовал при тюрьме на площади Восставших.

— Это была эпоха НЭПа 20-30-х годов прошлого века, — рассказывает С.Самошин, одновременно поясняя, что чаще всего можно увидеть люки с маркировкой «Литейная Василопуло», который, видимо, тоже работал на трест «Водокат». Его литейная располагалась в конце улицы Очаковцев.

Кстати, гуляя по этим улицам, можно увидеть еще один вид люков Водоката, на этот раз с надписью «Артель «Труд». Отверстие посередине — для того, чтобы вставлять крюк и сдвигать сам люк.

К слову, артель «Труд» выпускала множество бытовых вещей из металла: миски, кружки, детали для примусов. Все, что помощнее, производилось на заводе «Молот».

Дома, завитые плющом и виноградом

Такие дома на этих улицах — повсюду. Порой ловишь себя на мысли, что иное строение хорошо бы накрыть стеклянным колпаком для сохранности — настолько здесь все аутентично, что хоть кино снимай.

Достаточно взглянуть на сохранившиеся кое-где в первозданном виде ворота, калитки, козырьки или, например, оконные ставни — те самые, деревянные.

На некоторых домах сохранились бетонные шары, причем видно, что некоторые были утрачены и заменены примерно такого же диаметра ядрами периода Крымской войны.

Ядра, картечь и прочие снаряды жители этих строений время от времени находят при ремонте.

В иных местах сохранились так называемые финские сборно-щитовые домики, их собирали после войны из материалов, которые привозили из Европы. Они были разные — на одну семью, две или даже двухподъездные. Они имеют какой-то северный типаж. Накрывали такие дома черепицей двух видов: самая распространенная называлась «бобровый хвост», еще один вид назывался «карповкой», за сходство с чешуей карпа.

Крапивин и площадь Корронад

Улица 6-я Бастионная выводит на небольшую площадь без названия, которую связывают с именем севастопольского писателя Владислава Крапивина и его повестью «Трое с площади Корронад». Эту ли площадь он описывал, как площадь Корронад, или другую, находящуюся через квартал от этой, можно спорить, но однозначно это те самые места.

Кто такой Киянченко?

Одна из самых характерных улиц Цыганской слободки — нынешняя улица Киянченко. Именно здесь находится дом, в котором жил Михаил Киянченко.

Известно, что он родился в 1898 году, активно участвовал в революционном движении, в 1920 году вместе с товарищами они готовили в Севастополе восстание, которое было намечено на 23 января 2020 года. Однако их замысел был раскрыт контрразведкой Врангеля, и они были арестованы. У них нашли оружие, боеприпасы, печатный станок и взрывчатку. Самих революционеров доставили на крейсер «Корнилов» (бывший «Очаков») и расстреляли в тот самый день, на который было намечено восстание.

Дом сохранился практически в первозданном виде: традиционный забор, вокруг деревянные окошки, каменная отмостка, ступени и мраморная мемориальная доска, закрепленная на стене дома. Разве что сама улица поднялась из-за наросшего за минувшие годы культурного слоя.

Некогда самый богатый дом Цыганской слободки тоже расположен на улице Киянченко. Он и теперь выделяется: на фасаде — бело-каменный декор, рустованное оформление окон и ручной резки каменный карниз. Еще недавно там был деревянный балкон. Любопытно, что и сейчас дом жилой.

Между этим и соседним домом находится, пожалуй, самая узкая улица Севастополя, по которой можно пройти, коснувшись двумя руками стен соседних домов. Кстати, прежнее название улицы Киянченко — Вторая Цыганская.

Первая Цыганская

По этой улице можно подняться на улицу Василия Гусева, которая прежде называлась Первой Цыганской. Сам В.Гусев был севастопольским рабочим, который стал одной из жертв стрельбы во время восстания за освобождение политических заключенных в тюрьме на ныне одноименной площади.

Еще один факт — в 1938 году Цыганская слободка была официально переименована в Слободку Коммунаров, однако название так и не прижилось.

Прямая, скорее Кривая

Таковы названия еще нескольких здешних улиц. Табличка с наименованием «Прямая» до сих пор украшает один из домов, однако особого ощущения линейности улицы не возникает. Зато соседняя улица под названием «Кривая», напротив, кажется куда более широкой, прямой и просторной. Кстати, как раз на Кривой находится дом, явно украшающий улицу: на его крыше — советская черепица периода 60-х годов, на каждой чешуйке которой, вероятно, можно обнаружить аббревиатуру БКЧЗ, что означает Балаклавский кирпично-черепичный завод.

К сожалению, сейчас в Крыму черепицу уже не производят, хотя прежде таких заводов было множество, а сама черепица была самым доступным материалом.

Что такое декроттуар?

Именно так называется металлическая чистилка для обуви, которая устанавливалась раньше у входной двери дома. Такие чистилки можно увидеть на улице Подводников (не путать с Героев Подводников), да и не только там.

Декроттуар — это раритет, который заметен только внимательному взгляду краеведа или любителю старины.

От Подводников вниз ведут две колоритные лестницы с каменными ступенями, которые в Севастополе, следуя морской традиции, называли трапами.

Бдительность превыше всего

Прогулка по Цыганской слободке — целое путешествие в параллельный мир, который существует совсем рядом. Для участников прогулки это стало настоящим путешествием во времени.

Настроение умиротворенности и благости нарушила разве что повышенная бдительность жильцов окрестных домов, для которых подобные прогулки по их улицам — в диковинку. Они как-то не очень понимают возникшего вдруг интереса. А зря!