Достоверность выписки из ЕГРН можно будет проверить QR-кодом

Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделками с помощью QR-кода, сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

«Инструмент поможет предотвратить случаи мошенничества и обеспечит защиту имущественных прав граждан. Заинтересованное лицо, отсканировав QR-код, получит через официальный сайт Росреестра подтверждение представленных сведений либо их опровержение, если выписка была фальсифицирована. Это исключит потенциальные риски при проведении сделки и гарантирует ее юридическую чистоту», — разъясняется в сообщении.

Речь идет о проверке подлинности выписок из ЕГРН, которые получают собственники недвижимости. Выписка подтверждает права на квартиру, дом или землю. В ней содержится кадастровый номер объекта, адрес, площадь, назначение, этажность, дата ввода в эксплуатацию. Кроме того, в документе указываются данные о владельце, об арестах и обременениях объекта.

Предполагается, что разрабатываемый QR-код будет размещаться на выписке независимо от того, кто ее запросил, а его использование будет бесплатным.

Раньше любое лицо: как покупатель, так и его представители (юристы, риэлторы) могли заказать выписку из ЕГРН и узнать, кому принадлежит объект недвижимости. Но в соответствии с поправками к закону «О персональных данных» с 1 марта 2023 года информация из ЕГРН будет закрыта для третьих лиц, за исключением супругов, наследников, арендаторов, нотариусов, кадастровых инженеров и представителей госучреждений.

У владельца недвижимости все еще будет право оставить свои личные данные доступными для третьих лиц, но для этого нужно будет подать заявление в Росреестр.