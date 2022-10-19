Административное давление на бизнес существенно снизилось

Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса продлен и будет действовать весь 2023 год. Но и внеплановые надзорные мероприятия допускаются лишь в исключительных случаях, например, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом говорили на открытом форуме по защите прав предпринимателей.

По словам и.о прокурора Севастополя Дмитрия Теллина, в этом году государственным структурам было отказано в проведении 87% внеплановых проверок.

«На сегодняшний день с учетом моратория все проверки проводятся только по согласованию с прокуратурой. Само количество обращений от предпринимателей значительно снизилось», — заявил Д.Теллин.

С 51 первого места на девятое

Впрочем, внеплановые проверки все-таки могут проводиться, если есть угроза жизни и здоровью людей или выявлены индикаторы риска на опасном производстве.

По итогам 2021 года в рейтинге «индекс административного давления на бизнес» Севастополь поднялся с 51 аж на девятое место. Снизился и поток жалоб в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. И все же обращения есть.

«В основном жалобы касаются земельных вопросов и взаимодействия с властью. Некоторые дела приходится решать в судах, но в 90% случаев решение суда было в пользу предпринимателей», — рассказал бизнес-омбудсмен Илья Пестерников.

По словам И.Пестерникова, в градостроительной политике региона наметился перелом: после утверждения правил землепользования и застройки Севастополя (ПЗЗ) у гостевых домов, построенных на садовых участках, появится возможность работать официально. По разным оценкам, в городе насчитывается около 1,5 тысяч таких гостевых домов. Зарегистрировать их как гостиницы раньше не удавалось.

В свою очередь, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко сообщила, что для поддержки бизнеса городскими властями было сделано немало.

«Этот год нам дал новые вызовы. В марте был принят большой пакет мер поддержки: снижение арендной ставки и отсрочка по налогам. Примерно все это оценивается на 0,5 млрд рублей. При этом 250 тысяч рублей — полностью выпадающие доходы из бюджета», — провомментировала М.Литовко.

Вице-губернатор привела пример: один из севастопольских отелей за аренду в год платил 1,6 млн рублей в год, теперь сумма уменьшилась до 600 тысяч рублей.

Жаловались на ДИЗО

Несмотря на всю эту позитивную информацию, предприниматели все-таки высказали представителям власти свои претензии. Особенно много вопросов появилось после выступления директора департамента по имущественным и земельным отношениям Александра Ксенофонтова.

Некоторые предприниматели заявили, что снижение арендной ставки действует не для всех. А те, кто этой мерой воспользовался, попросили еще и снизить оценочную кадастровую стоимость недвижимости.

И общение с ДИЗО у предпринимателей складывается по-разному. Так, владелица небольшого магазина опасается, что не сможет уже в конце ноября продавать алкоголь, так как ей пока не продлили лицензию на продажу этой продукции, а до ДИЗО невозможно дозвониться.

Как сообщила председатель Севастопольского регионального отделения «Опора России» Александра Романенко, недавно ДИЗО отказал компании Krutvert в предоставлении земельного участка для строительства швейной фабрики. Причиной отказа стало то, что участке находится несколько разрушенных объектов. Кстати, это швейное предприятие недавно фигурировало в новостях: швеи безвозмездно передали участникам СВО 400 комплектов термобелья.

М.Литовко на это резонно заметила, что земельные участки без торгов не предоставляются, если на них есть имущество. А нарушать федеральный закон нельзя. И все же с этим предприятием они готовы обсудить вопрос.

Неожиданная жалоба прозвучала еще от одной предпринимательницы: «Выезжают ли сотрудники на место, где устанавливаются аттракционы? Например, напротив святыни — памятника Затопленным кораблям стоит боксерская груша. И слышен мат-перемат! Это кощунство», — заявила женщина.

«Я даже не знаю, как вам ответить на ваш вопрос. У них точно есть разрешение?» — слегка растерялся А. Ксенофонтов.

Позже М.Литовко прокомментировала журналистам, что больше всего жалоб от предпринимателей направлены именно в адрес ДИЗО. С каждым случаем нужно разбираться отдельно и «порой эти обращения не подтверждаются, хотя, безусловно, есть и нарушения со стороны департамента».