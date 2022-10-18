Заснул в школьной библиотеке

В Севастополе житель сопредельного государства разбил камнями окна школы, проник в помещение библиотеки и уснул на книгах. Там его и задержали сотрудники Росгвардии.

«Росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации с охраняемого учебного заведения. К оперативно прибывшим сотрудникам группы задержания обратился охранник школы и сообщил, что по мониторам камер наружного наблюдения он заметил, как незнакомец разбил окна первого этажа, а потом залез в один из кабинетов», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Росгвардейцы обследовали школу и обнаружили 23-летнего злоумышленника спящим на книгах в библиотеке. Причиной такого поведения молодого человека стал употребленный им алкоголь. Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По косвенным данным, инцидент произошел в школе №14.