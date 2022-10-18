Украденную золотую цепь придется отработать

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил к 180 часам обязательных работ 32-летнюю женщину, укравшую у своего кавалера золотую цепочку.

«Установлено, что в октябре 2021 года в вечернее время женщина распивала спиртные напитки со своим знакомым на территории садоводческого товарищества в Гагаринском районе. Когда мужчина уснул, злоумышленница похитила у него золотую цепь», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по статье кража с причинением значительного ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что золотая цепь стоила около 120 тысяч рублей. Севастополец познакомился с девушкой на улице и пригласил ее на дачу. После того, как мужчина уснул, дама покинула место вечеринки, прихватив с собой ювелирное изделие. Позже цепочку она сдала в ломбард, а деньги потратила.

Воровке грозило до пяти лет лишения свободы, но суд вынес ей мягкий приговор.