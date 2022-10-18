Собственника высоковольтной линии на Фиоленте назначили через суд

Прокуратура Севастополя потребовала включить в реестр собственности города бесхозяйную высоковольтную линию, которая обеспечивает электричеством садовые товарищества в районе Юхариной балки и Фиолента.

Из-за увеличения нагрузки на электросети на линии в этом районе постоянно возникают неполадки, которые некому устранять.

Прокуратура провела проверку в связи с обращением председателей садоводческих товариществ. При этом информация о том, что у высоковольтной линии нет хозяина, поступила в горхоз и в Фонд государственного имущества еще два года назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. Фонд провел проверку, но собственников не нашел, а департамент городского хозяйства, в свою очередь, на баланс высоковольтную линию брать не захотел.

«Прокуратура района в Ленинский районный суд Севастополя направила исковое заявление о возложении на ГКУ «Фонд государственного имущества обязанности выполнить процедуру постановки на учет данной высоковольтной линии как бесхозяйного имущества для дальнейшего ее включения в реестр собственности города», — сообщили в прокуратуре.

Суд исковое заявление удовлетворил.