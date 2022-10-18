Севастопольцев призывают неделю правильно питаться

«Главный принцип здорового питания — соблюдать баланс веществ и энергии. Универсального построения этого баланса нет, каждый организм индивидуален. Обязательно нужно учитывать пол, возраст и особенности генетики. Они позволят сформировать рацион, который будет подходить именно вам», — напомнили в департаменте.

Севастопольцам предложили ознакомиться с информацией о здоровом питании на портале здоровое-питание.рф. Департаменты других российских регионов призвали россиян отказаться от сладкого, выпечки, колбасы, сосисок и творожной массы. И включить в рацион побольше овощей, фруктов и рыбы.

Но, например, департамент здравоохранения Москвы не был столь категоричен:

«Правильное, здоровое питание не означает скучное меню и отказ от вкусных блюд. Как раз наоборот! Оно подразумевает сбалансированность, которой можно добиться, если есть разные продукты и столько, сколько этого требует организм. Так он сможет получать необходимые питательные вещества, чтобы мы могли быть здоровыми и деятельными. Потому-то никакая еда не является здоровой или нездоровой, полезной или вредной сама по себе. Всё зависит от размера порций и частоты приема пищи. Есть можно всё, но в правильных количествах!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также медики напомнили, что в 2018 году только 36,3% россиян старше 19 лет не имели никаких проблем с весом, 40,1% — имели избыточную массу тела, 21,6% — страдали ожирением. В абсолютных числах это 45,8 млн и 24,5 млн человек соответственно. Но количество людей с подобными проблемами ежегодно увеличивается: в 2021 году уже каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в России страдали ожирением или имели избыточный вес.